Fifa e Uefa lettera alla Figc | Se passa l’emendamento Mulè l’Italia avrà sanzioni a rischio gli Europei 2032

(Di giovedì 11 luglio 2024)dellee rischia di perdere l’organizzazione degli. È la minaccia firmata danel giorno in cuiCamera si discute, contenuto all’interno del decreto Sport-Scuola. In unacongiunta inviatae visionata dall’Ansa,scrivono: “Se dovesse essere adottato e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l’esame di misure, inclusa un’eventuale sospensione della. Che tra l’altro renderebbe incompatibilequale Paese co-ospitante della fase finale del Campionato Europeo“. Una minaccia durissima che diventa pubblica proprio nel giorno in cuifirmato dal deputato di Forza Italia Giorgioviene discusso in Commissione Cultura a Montecitorio.