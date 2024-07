Basket serie b Ferrara il rinnovo di Barou Yarbanga E Turini ha detto sì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La terza riconferma nel roster diè stata ufficializzata ieri dalla società, ed è quella di(nella foto), ala forte classe 2005 che ha scelto di restare aper dar seguito al suo percorso di crescita e consacrarsi definitivamente ad alti livelli. Queste le sue parole: "Il mio è un percorso iniziato cinque anni fa, per il quale mi sento di ringraziare in particolar modo la Vis 2008, che mi ha accolto in Italia e mi ha fatto crescere sia come giocatore che come uomo. Qui c’è tutto per fare bene, sono felice di proseguire l’avventura assieme a coach Bene, una persona in gamba con cui mi sono trovato bene sin da subito e che ha a cuore la mia crescita". La conferma disi aggiunge a quelle di Ballabio e Marchini, in attesa di capire se arriverà il semaforo verde anche per Mathias Drigo: la società ha fatto pervenire la propria offerta al giocatore, e rimane un cauto ottimismo per la buona riuscita della trattativa.