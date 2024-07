Ascolti tv del 10 luglio Chi l’ha visto? non ha speranza contro gli Euro 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 luglio 2024) Su Rai 1 è andata in onda la seconda semifinale, OlandaInghilterra, deglie nessun altro programma in prima serata aveva una chance di vincere la battaglia deglitv. Nemmeno Federica Sciarelli con Chi?. Il successo deglisu Rai 1 in fatto di share si ripete anche con la partita Olanda vs Inghilterra, come è accaduto il 9con Spagna vs Francia. ùMediaset ha risposto all’insegna del divertimento. Su Canale 5 è stata trasmessa la commedia, Crazy & Rich. Mentre su Italia 1 abbiamo trovato Maurizio Battista, Tuttime. Su Rai 3 è andato in onda il consueto appuntamento con Chi? dove Federica Sciarelli si è occupata di Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: è stata messa una ricompensa per chi fornisca informazioni su di lei e la bambina e Nessy è dovuta di nuovo scappare e nascondersi.