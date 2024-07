Alex Marangon l’autopsia smentisce l’ipotesi degli inquirenti | Impossibile l’abbiano lanciato nel fiume dall’abbazia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Troppe cose ancora non tornano sulla morte di, il barista 25enne di Marcon (Venezia) scomparso il 30 giugno e il cui corpo è stato trovato in un isolotto delalle Grave di Ciano il 2 luglio. Gli investigatori che indagano sul suo decesso sono convinti che il ragazzo sia stato ucciso e poinel, nella notte tumultuosa del weekend di riti sciamanici all’abbazia di Santa Bona. Magari nell’ambito di un tentativo di calmare il giovane da una crisi attribuita all’ayahuasca e al veleno di rana assunto per l’asma degenerato in un pestaggio violento. Eppureeseguita nei giorni scorsi sul corpo del giovane non corroborerebbedella caduta didalla terrazza dell’abbazia, decine di metri sopra al