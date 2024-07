La Nato l’Italia e il sistema Samp-T a Kiev Giorgia Meloni | 17 miliardi all’Ucraina nel 2025

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La premiersi impegna a dare 1,7di dollarinel. Una cifra in aumento rispetto agli aiuti degli scorsi anni, che ammontavano a circa 1,2ogni dodici mesi. Si tratta per ora di un impegno sulla cifra, senza l’indicazione se sia il valore delle armi o di beni e servizi. E nella dichiarazione finale che firmerà la presidente del Consiglio italiana c’è anche l’impegno per il-T che ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aprendo i lavori dei vertici dellaa Washington. «La Russia non prevarrà», ha detto palco del Mellon Auditorium, dove fu firmato il trattato che sancì la nascita dell’Alleanza nel 1949. A margine del summitha confermato cheterrà anche fede ai suoi impegni di spendere il 2% del Pil per la difesa.