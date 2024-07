Inside Out 2 la recensione senza spoiler del film Disney che racconta le emozioni | predomina l’ansia

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Èla grande protagonista diOut 2. Il, secondo capitolo del successo del 2015, mostra nuoveche tutti noi conosciamo bene, forse fin troppo. Nel terzo weekend di programmazione, la pellicola si colloca ancora ai primi posti dei titoli più visti, anche se in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Vediamo insieme ladiOut 2 e perché è rivolto forse più agli adulti rispetto ai bambini. LadiOut 2, si diventa adulti quando si prova ansia? Se nella vita hai provato almeno una volta ansia ed hai avuto un attacco di panico, allora già sai di cosa parlaOut 2. Ilmostra nei dettagli e in modo molto preciso, cosa passa nella mente di una persona quando viene sovrastrata danegative e non si sente all’altezza.