Euro2024 scontri tra tifosi olandesi e inglesi | diversi feriti e arresti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cinque persone sono rimaste ferite neglitradi Inghilterra e Olanda in vista della semifinale di Euro 2024 tra le due squadre a Dortmund. La polizia tedesca ha riferito che più di 100.000, prevalentemente, sono attesi a Dortmund, molti dei quali senza biglietto per la partita. La violenza è scoppiata in un bar, dove alcunisono stati aggrediti dai fan, riportando ferite lievi. La rissa nel quartiere centrale dei bar, tra Altmarkt e Kleppingstrasse: il bilancio sarebbe al momento di diecie quattro, col pub distrutto. L’U.K. Football Policing Unit, responsabile della gestione della violenza legata al calcio e del comportamento deibritannici all’estero, ha inviato agenti in Germania per il torneo per contribuire a mantenere l’ordine pubblico e gestire situazioni critiche come queste.