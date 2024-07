Dall’ingrosso di Nola allo sponsor Coca-Cola | così il brand Napoli calcio si è fatto attrattivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Da Manuale d’amore asono passati venti anni. Il marchio di Atlanta è un nuovodel. Si tratta di un obiettivo molto più importante, sicuramente propedeutico ma poco risonante, dell’arrivo di Antonio Conte. E pensare che la squadra del, sotto la gestione di De Laurentiis, ha esordito nel 2004 in Serie C senzaufficiale sulla maglia per ben sette partite, circostanza che spinse il presidente a colmare quel vuoto pubblicizzando alcuni dei suoi film come Sky Captain, Christmas in Love e Manuale d’amore. Nella seconda parte del campionato (24^ giornata), passò al marchio Mandi, che identificava i centri commerciali poi caduti in default, di proprietà di Zamparini, l’ex presidente del Venezia e del Palermo, scomparso nel 2022.