Copa America Uruguay-Colombia | probabili formazioni orari e dove vederla in TV

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Charlotte (Stati Uniti), 10 luglio 2024 – Mancano ormai soltanto poche ore al via della seconda semifinale, in programma al Bank ofStadium di Charlotte alle 2 della notte italiana (diretta su Sportitalia e Mola TV), che decreterà chi traraggiungerà l’Argentina in finale di2024. Una semifinale che si preannuncia dall’esito difficilmente pronosticabile e che vede protagoniste due squadre che sin qui hanno svolto un eccellente cammino: la “Celeste”, ancora imbattuta e con uno score di 9 reti siglate e una sola subita, arriva all’appuntamento dopo aver chiuso il gruppo C in testa a punteggio pieno e aver eliminato il Brasile ai calci di rigore, mentre i “Cafeteros” della, capaci di mettere a segno 11 reti e subirne solo 2, hanno terminato da primi della classe il gruppo D, davanti al Brasile, e successivamente hanno travolto Panama ai quarti di finale con un perentorio 5-0.