Tv Verdone Trinca Capotondi tra vincitori dei Ciak d’oro Serie tv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (askanews) – Carloper Vita da Carlo 2, Jasmineper le interpretazioni di La Storia e Supersex, Paolo Genovese per I leoni di Sicilia, Cristianaper Margherita delle stelle sono tra ideitv 2024 attribuiti dalla redazione di. A Mare fuori è andato il premio per la Migliore perfomance di unatv negli anni ’20 mentre A casa tutti bene 2 riceve il tradizionale– Cult Colpo di fulmine. Abigail Cowen, infine, la Bloom delle Winx, ha vinto ilper la Migliore protagonista femminile internazionale. Nei giorni scorsi erano stati resi noti ideitv votati direttamente dal pubblico in sette categorie sul sitomagazine.it.