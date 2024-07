La Porta di San Nicolò torna a nuova vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) E’ta all’antico splendore e per di più con oltre un mese di anticipo sui tempi previsti dal ruolino di marcia. Per la gioia dei cittadini di Castrocaro, e non solo perché la chiusura del cantiere ha resomente percorribile l’unico accesso carrabile al centro storico: ladi San, oggetto di una minuziosa opera di restauro iniziata nel mese di aprile, è stata restituita alla comunità, che si è rivelata entusiasta per il risultato, come testimoniato anche dai commenti affidati ai social. Una partita che ha visto protagonisti non solo l’Amministrazione, i tecnici e la ditta assegnataria, ma anche gli stessi residenti, impegnati nella sfida condivisa dire a termine un’attesa riqualificazione in sicurezza. Una sinergia che ha permesso di gestire al meglio gli inebili disagi in un borgo che ha conservato la caratteristica viabilità medievale, piuttosto angusta e poco adatta alle auto moderne.