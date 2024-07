Toscana in campo fondi straordinari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Oggi è in programma "una sedutaa della giunta regionale dedicata ad una informativa sulla situazione delle carceri ine particolarmente alla questione relativa a Sollicciano. È necessario, a questo proposito, che il ministero della Giustizia dia seguito al progetto volto al risanamento e rigenerazione della struttura carceraria ed ad interventi urgenti sotto il profilo igienico sanitario e ancor di più al ripristino di condizioni di vita dignitose per tutti coloro che sono soggetti a misure detentive". Così il presidente della RegioneEugenio Giani (nella foto), dopo che nei giorni scorsi un detenuto 20enne si è suicidato ed è scoppiata una protesta degli altri reclusi. "La Regione intende destinare 500mila euro di risorse proprie - aggiunge in una nota - per promuovere e incentivare attività culturali all’interno delle carceri come misura in grado di contrastare il senso di vuoto e assenza di motivazioni che spesso contraddistinguono la condizione detentiva, specie dei più giovani.