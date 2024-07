Strage Bologna confermato ergastolo per Paolo Bellini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Corte d’Assise d’Appello dihala condanna all’per, ex terrorista di Avanguardia Nazionale, in relazione alladella stazione didel 2 agosto 1980. La sentenza, emessa dopo sei ore di camera di consiglio, è stata presieduta dal giudice Alberto Pederiali. Una Conferma di Colpevolezzaera accusato di concorso nellainsieme agli ex membri dei Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari) già condannati: Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. La, che causò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200, rimane uno degli atti terroristici più drammatici e significativi della storia italiana. Un Processo Lungo e Complesso Il caso disi inserisce in un contesto giudiziario estremamente complesso, che ha visto coinvolte diverse figure di spicco del terrorismo e della cospirazione in Italia.