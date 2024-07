Stefano Pelliciardi | Portare i grandi eventi nelle piazze delle città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) La cancellazione, dopo 30 anni, di Skipass, il salone della neve che si svolgeva a ModenaFiere, oltre alle considerazioni legate prettamente alla manifestazione, solleva anche riflessioni connesse più in generale al modello fieristico e all’attuale organizzazione deglidi Sgp, "nata a Carpi, ma con il cuore in perenne viaggio per l’intera Italia", dal 1990 si dedica a questo settore e da oltre 20 anni si è specializzato nell’organizzazione diin molteplici settori del marketing territoriale, con partecipazioni superiori a 350 mila visitatori. E, sulla base della sua decennale esperienza, interviene sul tema., la notizia dell’annullamento di Skipass fa clamore. Lei cosa ne pensa? "Trenta anni fa la realizzazione per la prima volta a Modena di una fiera dedicata esclusivamente al mondo della neve, è stata una notevole intuizione.