Marangon e lo sciamanesimo Caprarica al viaggiatore | Esiste la medicina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il giallo di Alex, il 25enne di Marcon (Venezia) ritrovato morto sul greto del Piave dopo che aveva partecipato a un raduno nell'abbazia sconsacrata di Vidor, è stato argomento di dibattito a Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità Mediaset. Secondo i genitori del giovane, "Alex ha visto qualcosa che non doveva o comunque qualcosa a cui si è ribellato". I presenti alla festa sciamanica hanno affermato che il 25enne era stranamente agitato e che, a un certo punto, si è allontanato dalla festa. Dall'autopsia è emerso cheè morto per un colpo alla testa e aveva numerosi lividi sul corpo. I balli con la musica sciamanica, un'incisione sulla pelle con il veleno di rana e poi la caduta in acqua. Sono gli unici elementi certi di questa storia poco chiara.