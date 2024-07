Incendio nella notte al carcere Beccaria di Milano I sindacati della Penitenziaria | Ci aspettiamo nuove manifestazioni di protesta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)di rivolta nelminoriledi. Unappiccato in una cella al secondo piano ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, oltre che a una squadra del Reparto mobilePolizia e due ambulanze: in ospedale sono finiti due agenti in codice verde. I detenutiseconda ala sono stati spostati in un settore differente, senza però avere la necessità di cure mediche. “Una tragedia sfiorata” l’ha definita Aldo di Giacomo, segretario generale del Sindacato di polizia, che teme ulterioridinei prossimi giorni. Quello scoppiato a, infatti, è il terzoin dodici ore in tre istituti minorili: oltre al, si sono registrati disordini anche all’Istituto di Casal di Marmo (Roma) e in quello di Nisida (Napoli).