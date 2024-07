Frana sulla nuova Lecco-Ballabio chiuso il Raccordo della Valsassina della Statale 36

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 –di nuovo chiusa per. Il36 è stato completamenteal transito. Dove è allestita l'area di cantiere, per mettere in sicurezza il versantemontagna, in seguito al precedente smottamento verificatosi nel dicembre 2022, c'è stata un'altra scarica di sassi. Nonostante le barriere in cemento, alcuni massi e altri detriti hanno raggiunto la carreggiata, all'imbocco di una galleria. A differenza di quanto accaduto un anno e mezzo fa, non stava passando nessuno e non risultano feriti. Per timore di altri crolli e per poter sgomberare il passaggio, laè stata però chiusa. Al momento non si sa quanto ci vorrà per riaprirla. I tecnici dovranno eseguire le verifiche e valutare se ci sia altro materiale pericolante, ma si tratta di operazioni che devono essere svolte in sicurezza.