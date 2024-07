WWE | Drew McIntyre vince il Money in the Bank maschile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024) La ScotiaArena di Toronto ha ospitato una notte indimenticabile per i fan della WWE conin the2024, un evento che ha superato tutte le aspettative. Nelin theladder matchdel 2024, sei superstar di assoluto calibro – Jey Uso, Carmelo Hayes, Andrade, Chad Gable, LA Knight e– si sono affrontate in una battaglia epica, ricca di colpi di scena e momenti mozzafiato. In un’esibizione di pura determinazione e spettacolarità, queste stelle hanno rischiato tutto per conquistare la valigetta dorata, simbolo di una futura opportunità titolata. Tra salti acrobatici, colpi devastanti e strategie ingegnose, il match ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Ma alla fine, solo uno è riuscito a salire la scala e afferrare il premio tanto ambito, scrivendo una nuova pagina nella storia della WWE.