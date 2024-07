Torino aggredito il clown delle bolle di sapone Idà | Mi dicevano | Torna al tuo Paese – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) A poche ore dall’aggressione al musicista Pietro Morello, un altro pestaggio si è verificato nel cuore di. La vittima, che ha denunciato l’accaduto sui social, èIdà, l’artista di strada conosciuto per i suoi spettacoli di animazione con le giganteschedinelle piazze piemontesi. Sulla sua pagina Instagram, Idà ha ricostruito l’assalto, sia fisico che verbale, avvenuta alle 3 di notte all’uscita di un locale della periferia torinese. «Stava finendo una serata e, verso le tre, sono uscito dal locale perre a casa. Ho trovato due persone che mi aspettavano, poco prima erano dentro anche loro. Io non li conoscevo, loro hanno iniziato a rivolgermi insulti razzisti come “Che ci fai qua,al tuo”, fino ad arrivare ad aggredirmi», racconta Idà.