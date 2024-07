LIVE – Tour de France 2024 nona tappa Troyes-Troyes | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Lascritta delladelde, che chiude oggi la sua prima settimana con ladi 199 chilometri. Si tratta di una delle frazioni più temute dai corridori di classifica, visto che sono in programma ben 14 settori di sterrato per un totale di 32 chilometri fuori dall’asfalto. Molto dipenderà anche dalle condizioni meteo, che potrebbero rendere le “strade bianche” molto fangose oppure secche e polverose. In ogni caso cadute, incidenti e forature potrebbero davvero essere dietro l’angolo. Ecco quindi che la maglia gialla Pogacar e i vari Evenepoel, Vingegaard e Roglic sono chiamati a una prova di grande attenzione e concentrazione. Sportface.it vi racconterà questa importante frazione in tempo reale fin dalla partenza, con gliin tempo reale che non vi faranno perdere nulla.