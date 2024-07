Djokovic | Se non facciamo qualcosa i club di tennis diventeranno club di padel

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo essersi qualificato per gli ottavi di finale a Wimbledon, Novakin conferenza ha parlato della sua visione del. Secondo ilta serbo, ilè minacciato dall’emergere dele del pickleball.: «Ilnon è uno sport accessibile e conveniente» «Se nonnulla a livello globale, tutti idiverranno trasformati indio di pickleball. In termini di innovazione nel nostro sport, al di fuori dei tornei del Grande Slam, dobbiamo trovare un modo per attirare un pubblico giovane. Se guardi alla Formula 1, ad esempio, e a ciò che hanno fatto in termini di marketing, crescita, corse in tutto il mondo e popolarità penso che dobbiamo fare meglio sui nostri rispettivi circuiti. Gli Slam andranno sempre bene, ma penso che i nostri tornei debbano fare meglio.