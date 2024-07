Castelnuovo piange il commerciante Boggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Si terrà stamattina, domenica 7 luglio, alle ore 11, nel Duomo diil funerale di Pietro Paolo, 86 anni, storico, titolare di un noto negozio di biancheria personale e per la casa, punto di riferimento per tante famiglie della Garfagnana, davanti al sacrato del Duomo. Paolo, com’era da tutti familiarmente conosciuto e chiamato, abitava con la famiglia a Villetta San Romano e tutti i giorni faceva il pendolare tra casa e negozio.era anche presidente e da sempre esponente della sezione Granatieri di. In occasione di cerimonie commemorative era sempre lui che portava il labaro sezionale. Una grave malattia ha avuto la meglio in poco tempo sull’imponente fisico che aveva mantenuto anche con l’avanzare dell’età.