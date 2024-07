Spinazzola riparte da Napoli | un nuovo inizio per l’ex Roma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn un mercato estivo ricco di colpi di scena, il trasferimento di Leonardoalsi distingue come uno dei più intriganti. Dopo essersi svincolato dallaa parametro zero, il terzino sinistro firmerà un contratto biennale con il, pronto a rilanciarsi sotto la guida esperta di Antonio Conte., arrivato allanel 2019 dalla Juventus, ha vissuto stagioni altalenanti nella capitale. Nonostante alcuni alti notevoli, tra cui la straordinaria prestazione all’Europeo 2020 con la nazionale italiana, il suo percorso allaè stato spesso complicato da infortuni. Con il contratto in scadenza e un accordo per il rinnovo che sembrava lontano,ha deciso di intraprendere una nuova avventura.