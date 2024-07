Atalanta ultimi giorni di vacanza Da giovedì inizia la nuova stagione con il raduno al centro sportivo di Zingonia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Bergamo –diper l’, che si raduneràin tarda mattinata aldi, perre la2024-25. Meno di cinque settimane di lavoro estivo per i nerazzurri che avranno il primo impegno ufficiale mercoledì 14 agosto a Varsavia, nella finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Cinquedopo il debutto in campionato a Lecce, lunedì 19. Il primo giorno di lavoro sarà dedicato alle visite mediche, ai test atletici pre stagionali e alla prima seduta sul campo. Le prime due settimane saranno soprattutto di lavoro atletico, a ranghi allargati da giocatori rientrati dai vari prestiti e in cerca di collocazione sul mercato (tra questi potrebbero esserci i vari Cambiaghi, Cittadini, Piccoli e Zortea).