Wimbledon Lorenzo Musetti | Stiamo vivendo il miglior momento del tennis italiano Possiamo rivincere la Davis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha staccato il biglietto per il terzo turno didopo aver superato in un combattutissimo derby azzurro Luciano Darderi. Il toscano si è imposto in rimonta al quinto set ed ora sogna di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi nello Slam londinese, visto che ha una grandissima occasione contro il sorprendente argentino Francisco Comesana. In conferenza stampa alla fine dell’incontroanalizza la partita e ildove si è trovato maggiormente in difficoltà: “Quando ho perso il terzo set al termine di un tie-break molto lottato, dove, a parte il doppio fallo nel finale, entrambi abbiamo servito molto bene, ottenendo degli ace anche nei punti più importanti. Anche l’aver concesso in quel modo il secondo set, dove ho avuto cinque palle break nel game per andare sul 2-0.