Terzo Polo | Della Vedova ‘serve polo non terzo neutralità lusso che non possiamo permetterci’

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos) – ?Si ridiscutecostruzione di unliberaldemocratico, come fatto, con un intervento sul Foglio, da Costa e Marattin. L?idea di aggregare, meglio con un progetto federativo, forze europeiste libdem e riformatrici è condivisibile e da sempre costitutiva di +Europa. Ciò su cui non seguo gli amici e colleghi, invece, è l?idea di un?aggregazione ?alternativa alla destra e alla sinistra?; non in termini ideologici, ma politico-elettorali. In Francia i liberali macroniani hanno concordato la strategiadesistenza al secondo turno con il Nuovo Fronte Popolare delle sinistre – con alcune dovute eccezioni – per arginare il successo lepenista. Nel Regno Unito, Libdem e laburisti in molti collegi hanno avallato il ?voto tattico? per battere i candidati Tories, altro partito travolto dal populismo.