Techland ha registrato grandi perdite nonostante Dying Light 2 | Stay Human

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha pubblicato i suoi risultati finanziari riguardanti il 2023, rivelando dellepiuttosto ingenti e più in generale dei risultati negativi, in particolar modo se confrontati con i risultati finanziari dell’anno fiscale precedente. Il team di sviluppo polacco ha infatti rivelato di averuna perdita netta per 90 milioni di PLN (22,7 milioni di euro circa) a causa del mancato lancio di un gioco di grande importanza, come è stato2:nel corso dell’anno fiscale del 2022. E questa è stata addirittura la perdita più alta della storia di sempre per, andando ad impattare negativamente viste le entrate di 746,8 milioni di PLN (188 milioni di euro circa) generate l’anno precedente, ovviamente generate principalmente grazie al secondo capitolo di