Non svuotiamo carceri le cambiamo Con meno burocrazia e più agenti

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari dopo l’approvazione del dl sul sistema penitenziario: «Nessuno sconto di pena, rendiamo effettivi quelli che già ci sono. Settemila detenuti possono andare in comunità: stipuleremo accordi». Ispettori del lavoro, 1.600 nuove assunzioni. L’annuncio del premier Meloni: «Vogliamo raddoppiare i controlli nel corso del 2024» Il ministro Calderone: «Blitz in 310 aziende agricole in un giorno, irregolarità nel 66%». Lo speciale contiene due articoli. .