Miwa Cestistica Matteo Bongiovanni è il primo colpo della stagione 2024 2025

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaEnergiaBenevento è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di, giovane e promettente playmaker classe 2004. Cresciuto nel prestigioso vivaio di Varese,ha partecipato a numerosi campionati giovanili di alto livello, mettendosi in luce per le sue straordinarie abilità a canestro e il suo acume tattico. Nella scorsaha militato nelle fila del Basket Venegono in Serie C, dove ha dimostrato un notevole controllo del corpo e una sorprendente capacità di gestire ritmi e pressioni di gioco, caratteristiche che raramente si trovano in un giocatore così giovane. La sua crescita costante e le sue prestazioni convincenti hanno attiratol’attenzione degli addetti ai lavori e ne fanno un rinforzo di grande valore per la nostra squadra.