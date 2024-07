Medicina metabolica un reparto al top

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vorrei ringraziare immensamente ildidell'ospedale di Baggiovara a Modena per la dedizione al lavoro, la serietà e la disponibilità mostrate verso la mia famiglia. Al direttore professor Pietro Andreone, al dottor Fabio Nascimbeni ed alla dottoressa Simonetta Lugari vanno tutta la mia gratitudine e profonda ammirazione per la professionalità, l'umanità e l'abnegazione con cui svolgono il loro difficilissimo compito, avendo sempre una parola ed un gesto di attenzione per i pazienti. Grazie per quello che avete fatto per me e per mio padre. Gavino Giua .