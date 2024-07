Dolore per il lutto della nota attrice e icona italiana Maria Rosario Omaggio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’è scomparsa all’età di 67 anni: ha scritto alcune tra le pagini più iconichestoria del cinema etelevisioneE’ stata una delle attrici più amate dal pubblico e desiderate dagli uomini: ha recitato in decine di film, posando sulle copertine di Play Boy e Play Man. Ha rappresentato il cinema italiano, diventandone una vera e propriadi bellezza e di stile, interpretando numerosi ruoli: ha fatto parte di film considerati “di cassetta” ed ha recitato in pellicole più impegnate; ha regalato il suo volto ad alcuni dei personaggi più iconici e amati del cinema italiano e si è messa in luce al fianco di attori e presentatori. E’ scomparsa all’età di 87 anni e per l’ultimo saluto, ha riunito attori e personaggi noti del mondo del cinema etelevisione, e semplici fans.