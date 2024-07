Con il Labour la Difesa britannica è in buone mani Elisabeth Braw spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le elezioni parlamentari britanniche del 4 luglio danno vita a un nuovo governo, di stampo laburista, com un’ampia maggioranza parlamentare. Solo pochi anni fa, la prospettiva di un simile governo avrebbe ispirato una certa preoccupazione tra coloro che si occupano didel Regno Unito. Oggi non c’è questo timore.sotto la guida di Keir Starmer il partito ha puntato sulla moderazione e sulla competenza. Inoltre, il futuro segretario allabritannico, John Healey, è universalmente rispettato e ha trascorso i suoi anni come segretario allaombra a valutare ogni dettaglio delle ampie attività del ministero della. Nel dicembre 2019, quando si sono tenute le ultime elezioni generali nel Regno Unito, Boris Johnson ha guidato i conservatori e Jeremy Corbyn i laburisti.