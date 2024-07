Chiudi gli occhi come finisce | spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 5 luglio 2024)gliè un film diretto da Marc Forster del 2016. La pellicola vede protagonisti gli attori Blake Lively e Jason Clarke. La trama è incentrata su Gina, che dopo un incidente stradale – avvenuto quando era bambina – ha perso i suoi genitori e la vista. Da adulta cerca di affrontare il trauma con l’aiuto di suo marito James, il quale si prende cura di lei. Un dottore riesce a darle l’opportunità di rivedere con l’o destro e tutto cambia. Finalmente Gina torna a vedere i colori e distinguere ogni cosa. Questo la porta a mettere in discussione tutta la sua vita, compresa la relazione con suo marito, il quale non la riconosce più.gli: riassunto della trama Leggi anche: The North Sea è una storia vera?Leggi anche: La ragazza con il braccialetto: è una storia vera?spiegato La trama del filmglicon Blake Lively prende inizio con Gina e James che vivono a Bangkok e sono felici.