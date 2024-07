La Promessa anticipazioni oggi 4 luglio | Salvador torna a vedere!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 4 luglio 2024) La! Tutto è pronto per una nuova e avvincente puntata della soap opera “La”, in onda, 42024, alle 15:45 su Canale 5. Questa serie continua a regalarci emozioni forti e colpi di scena. Vediamo insieme cosa ci riserva l’episodio di. Noos di Alberto Angela:, temi e ospitiLarecupera la vista La notizia che tutti aspettavamo con ansia è finalmente arrivata:, dopo aver subito un delicato intervento agli occhi, riacquista la vista! Il giovane, con il cuore in gola, si toglie le bende davanti ai suoi cari amici Maria e Lope. Dopo alcuni attimi di incertezza e cecità, riesce achiaramente, portando gioia e sollievo a tutti.