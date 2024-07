Gaeta torna la magia del teatro con la rassegna Facciamo Teatro con il Cuore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024), 3 luglio 2024 –a grande richiesta lateatrale estiva “con il”, organizzata dalla parrocchia di Santo Stefano protomartire di, con la direzione artistica di Roberta Paone e il supporto del Comitato Feste della parrocchia. La, giunta alla terza edizione, si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazzetta Santo Stefano. Appuntamento venerdì 5 luglio alle ore 21:00 con la commedia “Il Sequestro degli Innocenti”, una storia ironica e attuale che racconta le vicende di tre ragazzi ingiustamente licenziati e decisi a sequestrare il loro ex datore di lavoro per dare un segnale all’Italia intera. Sì, ma come si sequestra una persona quando gli eventuali sequestratori sono fondamentalmente dei bravi ragazzi? Lo scopriremo insieme venerdì prossimo con la commedia inserita negli appuntamenti di “con il” che è più di una sempliceteatrale: è un’occasione per la comunità didi riunirsi, condividere emozioni e riflettere su temi importanti.