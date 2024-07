Rivoluzione Verde agli Uffizi nuove sale e allestimenti Il direttore | Via la gru dal piazzale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 – “La gru daldeve andare via. E’ una priorità assoluta". E’ categorico Simonedelle Gallerie degli, sul ’mostro’ che ormai da troppi anni staziona nelantistante il museo fiorentino, uno dei più importanti e visitati al mondo. "Al primo giorno utile in cui possa venire giù, verrà giù" tuona il, che succede a Eike Schmidt "in assoluta continuità", durante la presentazione dei progetti e obiettivi del suo mandato, in una conferenza stampa a Palazzo Grazioli, sede della stampa estera a Roma. "Ci stiamo lavorando alacremente con l’ufficio legale e abbiamo proposte di sponsorship che ci aiuteranno: sono sicuro che arriveremo a una soluzione in tempi ragionevoli" prosegue sottolineando i tempi "umanamente" ragionevoli.