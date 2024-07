Jon Moxley ha bisogno di un nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Veniamo da un bel ppv, come Forbidden Door. La AEW ha confermato di essere molto più avanti di qualunque altra federazione di wrestling nella qualità in ring. Almeno tre match sono ampiamente sopra le quattro stelle, uno si candida ad essere sul podio dei migliori incontri a fine anno (Swerve vs Ospreay). Però, nel lungo corso di una card così imponente, qualche inciampo ci può essere. E quello capitato prima del main event si è notato platealmente. Premessa: regola vuole che l’incontro posto prima del main event non debba essere abbastanza bello. Deve, di norma, sgonfiare l’attenzione in attesa di quello che poi dovrebbe essere l’incontro più atteso della serata. Visti i fuochi d’artificio sparati da Strickland e Ospreay, dunque, ci sta chevs Naito non venisse particolarmente bene.