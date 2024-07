Ferie e lavoro | i trucchi per staccare davvero Il 54% sa che non spegnerà il cellulare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – Che ricordi le vacanze degli anni Novanta, quando si salutava il capoufficio e si partiva, in un mondo senza mail consultabili dal telefonino e addirittura, tanto per stare dalla parte del sicuro, senza telefonini. Allora sì che si staccava la spina dalla routine. E ora? Inutile svicolare, semplicemente non è più così, perché il “Se ho un’emergenza, chiamo”, fa ormai parte del rituale dell’ultimo giorno in ufficio. Dunque eccolo qui l’esercito dei vacanzieri del terzo millennio, che magari si portano il pc sotto l’ombrellone o che durante un trekking tra i monti forniscono delucidazioni su una pratica rimasta in sospeso. Siamo quindi condannati a una vita da trascorrere in perenne simbiosi col? Un sondaggio condotto da Fishbowl di Glassdoor, un social network per professionisti, ha rivelato dati che sembrano andare decisamente in questa direzione.