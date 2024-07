La vela per crescere sani Tre campioni del Club a sostegno dello sport Contro ogni dipendenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Il vento guasta la giornata di apertura dell’Optimist European Championship 2024 alNautico. La bandiera "delta" è stata issata alle 14.41 e tutte le flotte sono uscite in mare. Il vento, 6 nodi di maeastrale, non ha garantito il regolare svolgimento della prova. Alle 16.45 il rientro. I team sono stati a lungo a terra e ilNautico è stato animato da velisti di differenti nazioni, a riprova dell’importanza interculturale di questo evento. Oggi la giornata sarà alle prese con una perturbazione. Intanto i big delsi sono incontrati nella conferenza ’La salute a Gonfie vele’ organizzata a Palazzo Binelli da ’Riaccendi il sorriso’ sull’importanzaper combattere ladalle tecnologie. Non hanno dubbi al riguardo iplurimedagliati Andrea Madaffari, Ugo Vanelo e Maurizio Muracchioli.