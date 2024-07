Emanuela Bassi | Pnrr sono Ronco Lido e palazzo Merenda i cantieri più delicati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) di Matteo Bondi Assessora, ilè il principale obiettivo di questo inizio consiliatura. Che tipo di aiuto può dare lei, volto nuovo della giunta, alla parte tecnica che segue i lavori pubblici? "La politica dà gli indirizzi e i tecnici li realizzano nel rispetto della normativa vigente. Questo vale non solo per ilma per tutti i lavori e servizi pubblici. In questi primi giorni da assessore ho voluto incontrare e confrontarmi proprio con la segreteria tecnica che segue il. C’è tanto da fare per rispettare le scadenze dettate dall’Europa e chiudere ientro due anni. In ballo, per migliorare la vivibilità, la sicurezza e la sostenibilità del nostro territorio ci50 progetti, 42 per opere pubbliche e 8 per servizi, per un totale di oltre 81 milioni".