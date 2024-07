Wimbledon Otto Virtanen è la storia del giorno Alcaraz con qualche patema brilla Shapovalov

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Giornata lunghissima e pienissima di primi turni all’All England Club: tutta la parte alta oggi in campo, a partire dalla testa di serie numero 1 Carlos, passando per Jannik Sinner e arrivando a Daniil Medvedev, solo per citare i nomi più noti. Una giornata che ha presentato alcuni match incredibili e alcune belle storie. Una bellaè sicuramente quella del classe 2003 estone Mark Lajal: qualificato al main draw battendo Passaro, Rocha e Duckworth, alla prima volta in uno Slam sul Campo Centrale di. Estremamente talentuoso e promettente da junior, basti pensare che ha raggiunto la tredicesima posizione del ranking under 18. Oggi ha dimostrato di poter tornare unsu questi palcoscenici, dando filo da torcere a un Carlosnon perfetto e perdendo solo con il punteggio di 7-6(3), 7-5, 6-2 in quasi due ore e mezza, andando avanti di un break sia nel primo e nel secondo set e facendosi subito riprendere.