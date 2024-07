Vannacci cena nell’Oca tra selfie e post ’tricolori’ Due ministri alle trifore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Siena, 1 luglio 2024 – E’ stato anella Contrada dell’Oca, Roberto, il generale diventato europarlamentare della Lega, dopo le ultime elezioni. "Sono qua per trascorrere una serata in questo rione - ha spiegato -: mi hanno invitato e io onoro sempre gli inviti, perché sono una persona di parola". E a invitarlo è stato Andrea Corsi, contradaiolo dell’Oca, ex vice sindaco, e segretario della Lega senese.ha raccontato la sua giornata sulle lastre anche tramite i propri profili social. Palio di Siena, parla il decano dei capitani Alessandro Toscano "L’italianità! C’è chi va alla festa dello sgozzamento e chiprove del Palio di Siena" ha scritto su Instagram in undi accompagnamento a una foto di piazza del Campo vista dall’alto in occasione della prima prova.