Sinner oggi in campo a Wimbledon? Lo sfregio deglio organizzatori al numero 1 italiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Janniknon viene trattato come iluno, ma come iltre. Prima di lui vengono Djokovic e Alcaraz. Il motivo è semplice: da quelle parti conta più il palmares che non il ranking Atp. E per palmares si intende solo il trofeo di: il resto non conta. Quando si gioca all'All England Lawn Tennis and Croquet Club è come se il tennis al di fuori non esistesse. Li conosciamo, gli inglesi: hanno inventato tutto loro. Quindi chi vince sulla loro erba è un re per sempre. Tutto ciò che dice Djokovic, a quota 7 titoli come Sampras e Renshaw e all'inseguimento delle otto meraviglie di Federer, qui è legge. Quest'anno ha pure fatto un miracolo per esserci- l'operazione al menisco risale a tre settimane fa -, figuriamoci.