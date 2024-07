Maltempo Italia dichiarato lo stato d’emergenza | abitanti isolati

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilcontinua a colpire il Norddove in alcuni comuni èlo. Allagamenti, frane, smottamenti hanno bloccato strade e ponti isolando anche alcuni centri. Oltre 500 persone sono state evacuate in elicottero. loGrandine e temporali sulle montagne torinesi e in Valle d'Aosta. Una parte della strada a Epinel è stata distrutta a causa dell'impetuoso torrente Grand Eyvia che attraversa la valle. Sono ancora in corso evacuazioni con due elicotteri dei vigili del fuoco per portare in zona sicura 120 persone bloccate sull'Alpe Veglia, nella provincia del Verbano Cusio Ossola.