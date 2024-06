Affitti vita impossibile Contratto e buste paga ma la stanza non c’è Cosa volete ancora?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Firenze, 30 giugno 2024 – Ha 35 anni , una tempo indeterminato e sarebbe stata disposta a versare immediatamente la caparra pur di riuscire a prendere il monolocale tanto desiderato. Un sogno che sembrava stesse per avverarsi fino a quando l’agente immobiliare non le ha chiesto l’ennesimo sforzo: la firma di un garante. Una richiesta che a Micol Brugnatti, una 35enne emiliana di origine, ma con una tempo indeterminato a Scandicci, non le è andata proprio giù. Per questo ha scritto una lettera aperta. Sono sempre di più gli studenti e i lavoratori in difficoltà con i canoni di locazione “Sono stata da sempre abituata ad arrangiarmi e ad essere indipendente, soprattutto dopo la perdita di mio padre. Mia madre è l’unica persona che resta della mia famiglia e non ho certo intenzione di coinvolgerla in quelle che sono le mie scelte, l’affitto lo devore io, e il mio stipendio dice che ne sarei ampiamente in grado" si sfoga Micol.