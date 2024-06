Raoul Bova | Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo l’annuncio della presenza del Premio Oscar Tim Robbins, che si esibirà in concerto con la sua Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, dell’attore e regista Claudio Bisio che aprirà ilcon il suod’esordio alla regia, del Premio Oscar Kevin Costner e della madrina Clara Soccini,si aggiunge al ricco parterre del2024 che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto. Quando riceverà il premio? L’attore, regista e produttorericeveràlae nel corso di una masterclass-conversazione, presenterà le clip del docu“La Bellezza Perduta: Siria” presentato recentemente aldi Venezia, scritto e diretto da Roberto Burchielli, ideato e prodotto da Maurizio Rasio per RealLife Television, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con la Mezzaluna Rossa Siriana per raccontare i territori colpiti dal conflitto e dalle sue conseguenze.