Pallanuoto Casal Borsetti ospita il WaterPolo Festival

(Di sabato 29 giugno 2024) Nel weekendsarà teatro della prima edizione delWorld, evento valido per il campionato nazionale giovaniledel Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps, ente di promozione e diffusione sportiva riconosciuto dal Coni. La manifestazione, rivolta alle categorie under 14 e under 12, vede la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia ed una squadra proveniente da Malta: Dea, Rari Nantes Sori, Jesina, Polisportiva Ermanno Lizzi,Salerno, Acquachiara Sport, Rari Nantes Bologna, Ravenna, Omnia Sport, Roma Nuoto, Astra Nuoto, Dream Team Salerno, Rari Nantes Verona e la Birzebbuga Aquatic Sports Club. Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi al Camping Mare Pineta, l’assessore Giacomo Costantini ha ringraziato l’organizzazione per aver scelto il territorio di Ravenna e ha manifestato la volontà di collaborare anche per eventi futuri.