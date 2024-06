Incidente al casello di Rosignano nessuna frenata prima dell’impatto I dubbi sul malore o il guasto | le immagini della polizia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non c’è stata alcunadello schianto che ha distrutto ilautostradale disull’A12. Come mostrano lestradale pubblicate dal CorriereSera, la Honda guidata dai due turisti tedeschi viaggia spedita verso il, per poi andare a colpire la Fiat 500 ferma di Marco Acciai. Nell’avvenuto alle 13 di ieri 2 giugno sono tre le vittime: i due turisti tedeschi Robert Friendrich Fendt, 61 anni, la moglie Maria Cornelia Schubert, 68 anni, e il fiorentino Acciai, 21 anni. Quest’ultimo si trovava sul sedile del passeggero al momento. Alla guida c’era la sua fidanzata di 29 anni, rimasta ferita. Nell’altre cinque persone sono rimaste ferite non in modo grave: una donna di 63 anni, due fratellini di tre e sei anni e la madre di 35.