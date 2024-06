Un evento di formazione umana e sportiva organizzato ieri dallo Spezia Calcio nella nuova sala hospitality del Picco L’esempio ai giovani dell’olimpionica Idem

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Si è svolta nel pomeriggio dinuovissima e bellissimadello stadio Albertoundiin collaborazione con il main sponsor del settorele, Immobiliare Massari, che ha visto come ospite e relatrice Josefa, campionessa mondiale del K1 All’hanno partecipato le leve under 16 e under 15 maschile e under 17 e under 15 femminile dello. L’è il primo di una lunga serie prevista dalla prossima stagione, ora che l’areae la struttura del nuovolo permettono. Circa 200 ragazzi delleli hanno presenziato all incontro affascinati dalle parole della campionessa. Apre la giornata la la titolare dell’agenzia partner dellole, Alessandra Massari: "Siamo orgogliosi di essere partner e sponsor del settorele dello