MotoGp Mugello 2024 Bagnaia profeta in patria | dove vedere il Gran premio d’Italia

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno- Peccoè sempre più deciso a fare come Charles Leclerc a Montecarlo. Il campione del mondo è ilde favorito per la gara della domenica al, forte di una Ducati con cui si trova bene e di una Sprint Race vinta rimanendo in testa dall’inizio alla fine. Vuole essereine riaprire ogni discorso per il mondiale, anche se ha ricevuto tre posizioni di penalità e partirà quinto. Jorge Martin proverà a dargli fastidio, ma è caduto nella sprint, e Marc Marquez è desideroso di rimanere in lotta per il titolo e continua ad arrivare a podio. Attenzione poi ad Acosta, Morbidelli e Vinales. Cosa è successo in qualifica e Sprint Race Nella qualifica del sabato il pilota spagnolo del team Prima Pramac, promesso sposo a Ducati Lenovo, ha strappato la pole position a Peccoper pochi centesimi di secondo, per la precisione 43, relegando poi un ottimo Maverick Vinales in terza piazza a 183 millesimi e Marc Marquez in quarta a 280.